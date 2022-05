Cała koncepcja animowanego serialu "What If...?" zahacza się na alternatywnych rzeczywistościach i słynnym "Co by było gdyby?". Dlatego Marvel może równie dobrze wyciągnąć każdy element z 1. sezonu. Najbardziej prawdopodobne powiązania z "Doktor Strange w multiwersum obłędu" jest jednak dosyć jasne. Chodzi o dwa odcinki: poświęcone Kapitan Carter "What If… Captain Carter Were the First Avenger?" i "What If… Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?", w którym poznajemy mroczny los innego Stephena Strange'a. Ten wariant wyznał wprost swoją miłość do Christine Palmer, ale jego ukochana ginie w wypadku samochodowym.