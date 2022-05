W ostatnich latach TVN Grupa Discovery dystrybuuje większość swoich oryginalnych produkcji w następujący sposób: najpierw premiera na Playerze, a dopiero po kilku miesiącach również w telewizji. To samo spotkało serial "Skazana", który na VOD pojawił się na początku września zeszłego roku. Ten sześcioodcinkowy Player Originals z początku doczekał się miana "polskiego Orange Is the New Black", ale grający tam aktorzy dosyć szybko zdementowali podobne porównania.



Wątek relacji między różnymi osadzonymi jest obecny w "Skazanej", ale to wciąż przede wszystkim kryminalna opowieść o niewinnej sędzinie wrobionej w morderstwo. Produkcja Playera sprawnie wykonuje to, co sobie założyła, ale można mieć pewien niedosyt wobec całej tej produkcji. Gdyby szefowie TVN-u mieli trochę więcej zaufania do widzów, to daliby im uderzającą w samo serce historię o więźniarkach, zamiast kolejnego serialu kryminalnego. Właśnie coś takiego odnajdziemy w reportażu "Skazana" (wcześniej "Skazane na potępienie"), który stanowił inspirację dla serii z Agatą Kuleszą.