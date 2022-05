W maju nie zabraknie serialowych nowości. Już za chwilę na Netfliksie pojawi się komediowy "Pentawerat", a niedługo potem HBO Max zabierze nas na "Schody". Jakby debiutujących tytułów było mało, to w nadchodzących tygodniach przyjdzie nam też zobaczyć Piotra Adamczyka w nowym zagranicznym tytule. A to przecież dopiero wierzchołek góry lodowej. Jakie seriale oglądać w maju 2022? Sprawdziliśmy to.