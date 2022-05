Jaś Kapela dostał własny program na YouTubie. Internetowe trolle już szykują popcorn

Jaś Kapela od zawsze był postacią budzącą bardzo skrajne emocje. Długo były one jednak zamknięte w dosyć niszowym środowisku polskiej lewicy. Dziś kontrowersyjny pisarz i publicysta jest doskonale znany całemu polskiemu internetowi. Wszystko zmienił czerwcowy występ Kapeli w programie Krzysztofa Stanowskiego, który skutecznie pogrążył tzw. ustawę reprograficzną, ale jednocześnie wystrzelił go w stratosferę polskiego pato-celebryctwa.



Od tego czasu Jaś Kapela zdążył tak sprać prawicowego vlogera, że tamtego trzeba było wywieźć na wózku, opowiedzieć wysoce niestosowny "żart" o księdzu Popiełuszce i zachwycić się liczbą pięknych Ukrainek na Tinderze w samym środku rosyjskiej inwazji. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że prawdziwy cel kryjący się za wszystkimi tymi kontrowersyjnymi zdarzeniami to wypromowanie publicysty. Zresztą Kapeli udało się go bardzo sprawnie osiągnąć. Dziś można bez najmniejszych wątpliwości powiedzieć, że Jaś Kapela doskonale czuje się w roli człowieka, którego wszyscy nienawidzą.