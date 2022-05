Bez tego "Doktor Strange 2" będzie klapą. Od tego filmu zależy cały los Marvela

Film "Doktor Strange w multiwersum obłędu" przybywa w bardzo ważnym momencie dla całego MCU. Ostatnie półtora roku to nie był najłatwiejszy czas dla Marvel Studios. Nowości filmowe nie podbijały box office z takim rozmachem jak filmy z 3. fazy, seriale zbierały bardzo skrajne recenzje, nie brakowało też kontrowersji (np. oszukani zostali fani Kita Haringtona, liczący na jego duży występ w "Eternals"). Wszystko to złożyło się na obraz giganta na chwiejnych nogach, który jest zbyt wielki by upaść, ale też nie bardzo ma na siebie dalszy pomysł.



Nawet sukces "Spider-Man: Bez drogi do domu" nie mógł do końca osłodzić roku małych i większych niepowodzeń, bo Marvel dzielił go z Sony Pictures i to właśnie do tej wytwórni popłynął gros pieniędzy zarobionych w kinach. Tamta produkcja zakończyła się zresztą dosyć wyraźnym odcięciem Petera Parkera od reszty Marvel Cinematic Universe. Trudno więc mówić o jakimś wielkim wpływie "Spider-Mana" na dalszą przyszłość 4. fazy. Cała odpowiedzialność za pokierowanie filmowej serii w odpowiednim kierunku spoczęła na "Doktorze Strange'u 2". Wyjdzie z tego olbrzymi triumf czy zawstydzająca klapa?