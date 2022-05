Kilka dni temu informowaliśmy, że adoptowany syn duetu udzielił ostatnio wywiadu, w którym oskarżył Ninję i Yolandi o zniewolenie i molestowanie seksualne. Gabriel "Tokkie" du Preez wyznał, że był molestowany i dręczony przez rodziców. Artyści mieli nabijać się z jego choroby skóry, obnażać się przy nim i jego młodszej siostrze oraz namawiać dzieci do tego samego. Wmawiali chłopcu, że jest diabłem. Mieli też zabierać dzieci do prywatnej kliniki, by rzekomo pozbawić je krwi - mówiąc, że to w ramach "krwawego rytuału". Zmuszali syna, by brał udział w aktach związanych z "czarną magią", odurzali i narażali na kontakt z pornografią i seks-zabawkami. Tokkie wyznał prawdę, bo chce, aby cały świat dowiedział się, co go spotkało. Jak wiemy, zarzuty zostały już przedstawione muzykom.



O wszystkim Tokkie opowiedział przed kamerą wieloletniemu współpracownikowi grupy, czyli Benowi Jayowi Crossmanowi. Sam Crossman zabrał w tej sprawie głos - w wywiadzie dla News24 zdradził, jak Yolandi i Ninja traktowali swoje dzieci, czyli wspomnianego Tokkiego i jego młodszą siostrę.