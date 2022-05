Memy z małym Ukraińcem i Angeliną Jolie podbijają internety. Rosja węszy w tym spisek

Na wizytę Jolie w Ukrainie i całą jej głośną otoczkę zareagowała już Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Jej prokremlowska retoryka musiała przecież uderzyć w Jolie, nikogo zatem nie zaskakują brednie, które padły z jej ust. Propagandystka "wyjaśniła" na Telegramie, że supergwiazda miała jedynie odwrócić uwagę od sytuacji w zakładach Azowstal w Mariupolu. Według Associated Press w magazynach tej huty (jedyne miejsce w mieście, którego nie zajęli Rosjanie) ukrywa się ok. 2 tys. ukraińskich żołnierzy i tysiąc cywilów. Cały czas trwa ewakuacja.



Putinowska propagandystka twierdzi natomiast - powtarzając rządowe farmazony - że w Azowstalu to "kijowscy terroryści przetrzymują cywilów jako zakładników, nie pozwalając im wyjść, mimo że Rosyjskie Ministerstwo Obrony nieustannie ogłaszało korytarze humanitarne gwarantujące życie i pomoc potrzebującym". Jej zdaniem teraz dla całego świata ma być oczywiste, że to zbrojne formacje ukraińskie nie wypuściły ludzi.



Ale nie jest.