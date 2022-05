Nie wiem, co musiałoby się stać, by po tym wszystkim Amber Heard skutecznie odbudowała swój wizerunek i wróciła do walki o wyższą pozycję w Hollywood. Miliony fanów Deppa na całym świecie nie wybaczą jej zrujnowania kariery ulubionego aktora - tym bardziej, że oboje okazali się sprawcami przemocy. Rzecz w tym, że dotychczas jedynym za to pokutującym był właśnie Johnny - studio Warner Bros. przyjęło aktorkę na plan "Aquamana 2" z otwartymi ramionami. Ta jawna niesprawiedliwość w kontekście najnowszych doniesień poruszyła opinię publiczną na całym świecie.



Media i memiarze nie obchodzą się z aktorką zbyt delikatnie. Nagłówki w ostatnich dniach były jej - siłą rzeczy - wyjątkowo nieprzychylne, w efekcie czego (jak donosi m.in. The Independent) Heard zwolniła całą swoją kryzysową ekipę PR-owców, Precision Strategies. Zrobiła to na kilka przed rozpoczęciem własnych zeznań przed sądem - podobno właśnie ze względu na złą prasę.



Nowy zatrudniony przez artystkę zespół kierowany jest przez weterana PR, czyli Davida Shane'a i jego firmę Shane Communications, która w przeszłości walczyła już przeciw Deppowi - chodzi o sprawę, kiedy to byli menadżerowie gwiazdora oskarżali go o zakupoholizm i wydatki rzędu 2 mln dolarów miesięcznie. Według raportu The Wrap Heard rozsadzała wściekłość w związku z tym, że "jej historia nie jest przedstawiana tak, jak należy". Aktorka ma zacząć zeznawać już we wtorek - zobaczymy, jakie linie obrony i ofensywy przyjmie. Przed nią trudne zadanie - cały świat zdaje się bowiem stać po stronie Deppa.