W ostatnich miesiącach lista byłych idoli Hollywood, którzy przez niewłaściwe zachowanie stracili dawną pozycję robi się coraz dłuższa i dłuższa. Pod koniec kwietnia sam wpisał się na nią Bill Murray, ale wiele osób wolało zachować pewną ostrożność, zanim odsądzą popularnego aktora od czci i wiary. Nie wiedzieliśmy bowiem do końca, co wydarzyło się na planie "Being Mortal", ani nawet czy to faktycznie Murray zachował się niewłaściwie.



Dziś część tych wątpliwości została oficjalnie rozwiana. Bill Murray oficjalnie przyznał, że to on był prowodyrem całego zamieszania. W rozmowie z telewizją CNBC opowiedział, że w trakcie wspólnej pracy doszło do spięcia między nim a pewną kobietą (ani gwiazdor, ani przedstawiciele studia nie ujawnili do tej pory jej tożsamości). Bill Murray podobno zrobił coś jego zdaniem zabawnego, ale druga strona tak tego nie przyjęła. Wyszła oficjalna skarga, którą Searchlight Pictures postanowiło na poważnie zbadać.