Co prawda po tylu latach czekania nie dam wiary obietnicom dystrybutora, dopóki tego filmu faktycznie nie zobaczę w kinie, ale na szczęście sporo wskazuje na to, że tym razem twórcy dotrzymają słowa. Jednym z koronnych dowodów na to, że to się dzieje, jest fakt, iż ruszyła wreszcie kampania marketingowa w wykonaniu Disneya, który lata po premierze "Avatara" stał się właścicielem wytwórni Fox.