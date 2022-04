"Top Gun: Maverick" to nie jest tylko skok na kasę. Pierwsze reakcje mówią nawet o filmie roku

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że "Top Gun" to jeden z najlepszych filmów o lotnictwie i przy okazji jedna z bardziej kultowych ról Toma Cruise'a. Produkcja Tony'ego Scotta po 36 latach od swojej premiery doczeka się w końcu sequela w postaci "Top Gun: Maverick". Nowy film miał zadebiutować pierwotnie w lipcu 2019 roku, ale przeżył po drodze kilka opóźnień. Najpierw twórcy poprosili o przeniesienie daty premiery, by móc dopracować skomplikowane sceny walk powietrznych, a potem na świat spadła pandemia koronawirusa.



Ostatecznie fanom "Top Gun" przyszło więc poczekać na 2. część jeszcze dłużej niż wszyscy mieli nadzieję, ale najwyraźniej warto było uzbroić się w cierpliwość. Tak przynajmniej uważa większość dziennikarzy, którzy mieli okazję obejrzeć "Top Gun: Maverick" w trakcie trwającego branżowego wydarzenia zwanego CinemaCon. Wytwórnia Paramount Pictures wyróżniła się na tle konkurencji i przywiozła tam cały film zamiast otwierającej sceny lub kilku ujęć. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo z Las Vegas płyną właściwe same zachwyty.