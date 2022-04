Dwa wielkie finały na Netfliksie. Już dziś dowiesz się, jak skończy się "Ozark" i "Grace i Frankie"

To już piątek, więc na Netfliksie dzieje się całkiem sporo. Jeśli zastanawiacie się co obejrzeć na platformie po ciężkim tygodniu w pracy lub szkole, już śpieszymy z podpowiedziami. W serwisie pojawiła się dzisiaj chociażby ostatnia odsłona "Ozark". Co więcej, nie jest to jedyny serial, który właśnie doczekał się swoich finałowych odcinków.