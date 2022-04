Maraton Jamesa Bonda na majówkę? Wszystkie filmy o agencie 007 obejrzysz w HBO Max

Na premierę "Nie czas umierać" czekaliśmy dwa lata, bo została przesunięta kilka razy z powodu pandemii. Film w końcu wszedł do polskich kin 1 października zeszłego roku i nagrodził naszą cierpliwość. Mieliśmy do czynienia z zupełnie innym Jamesem Bondem, a Daniel Craig w pięknym stylu pożegnał się ze swoją rolą. Wszystkie osoby, które przegapiły film w kinie, będą mogły go nadrobić, bo już w niedzielę, 1 maja będzie dostępny online na HBO Max.