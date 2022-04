Marilyn Monroe jest popkulturowym fenomenem. Stała się fantazją. "Czarne oczy Marilyn" właśnie tak ją przedstawiają. Co prawda nie zobaczymy jej na ekranie, ale wielokrotnie się o niej wspomina. To niemożliwy do dogonienia ideał. Ale czy jego dosięgnięcie jest nam potrzebne? Ten film was rozbawi i da nieco do myślenia.



Film dostępny na Netflix.