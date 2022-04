Jeśli ktoś jest w stanie wygrzebać się na imprezkę urodzinową, to z pewnością poradzi sobie w pracy. Pisze to Maja - osoba, która leczy się na depresję lękową od 8 miesięcy. Każdy kij ma dwa końce - i jeśli ktoś bierze L4 to rozumiem, że fizycznie nie jest w stanie pojawić się w biurze. Jeżeli jest w stanie ubrać się, umalować i uśmiechać przy torcie to z pewnością poradzi sobie w pracy.