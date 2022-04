HBO Max rośnie, a Netfliksowi spada. Dlaczego serwis traci widzów?

Wczoraj Netflix tłumaczy z malejącej liczby klientów i krwawi milionami na giełdzie. Dzisiaj HBO Max triumfuje i chwali się wydatnymi sukcesami. Trudno wyobrazić sobie lepszy scenariusz dla szefów AT&T, którzy wystąpili na specjalnej konferencji prasowej dotyczącej kwartalnych wyników HBO i HBO Max, a także już oficjalnie potwierdzonej fuzji z Discovery. Ten moment należy absolutnie traktować jako coś przełomowego, coś zbliżającego się do nas od lat. Wojnę serwisów VOD i wspólne polowanie nowych usług na dotychczasowego giganta czas zacząć.



Wszystko to trzeba oczywiście ustawić w odpowiedniej perspektywie. Nie, Netflix nie jest na krawędzi totalnej katastrofy. Domorośli wróżbici wieszczą mu upadek od lat, ale rzeczywistość jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Netflix ma zbyt wielkie rozmiary, żeby upaść. Zresztą o czym my mówimy? Prawdopodobnie żaden z obecnych rywali nie wyprzedzi go nigdy na 1. miejscu wśród usług streamingowych. Ani HBO Max, ani Disney+ nie wydają się do tego zdolne, bo rynek też nie jest z gumy.