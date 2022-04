Ledwie finałowe odcinki "Domu z papieru" zadebiutowały na Netfliksie, a już dostaniemy spin-off "Dom z papieru: Korea". Ostatni sezon popularnej produkcji nie zwalił nikogo z nóg, ale pięć grudniowych epizodów zebrało niezłe recenzje. Mimo to, wiele osób odetchnęło z ulgą, że "Dom z papieru" dobiegł końca. Platforma wyciskała tę cytrynę aż do ostatnich soków i tak po prawdzie powinna była zamknąć historię Profesora i jego ekipy znacznie wcześniej.



Gdy stało się jasne, że "Dom z papieru" długo nie pociągnie, Netflix musiał zdecydować co dalej. Na jego szczęście w tym czasie cały świat podbił koreański serial "Squid Game" i odpowiedź przyszła sama. "Czemu nie połączyć by naszych dwóch najpopularniejszych nieanglojęzycznych seriali w jeden pomysł?" - niemal słyszę, jak jeden z wysoko postawionych pracowników Netfliksa wykrzykuje te słowa. Nie wątpię, że właśnie w taki sposób narodził się "Dom z papieru: Korea".