IndieWire dał filmowi ocenę D+, czyli nasze szkolne 2 z plusem. Szok, prawda? Gdzie recenzentka znalazła zalety? Bardzo trudno było mi wydłubać cokolwiek, bo nawet sceny seksu zostały skrytykowane jako mało seksowne, a czasami wręcz śmieszne. Porównała je do lalkowego filmu "Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami", ale tamto to była przecież parodia. Pochwaliła za to postać Olgi granej przez Magdalenę Lamparską, która jako jedyna wprowadza pewien realizm do filmu: