Kiedy tylko "365 dni" weszło na Netfliksa, stało się międzynarodowym hitem. Zachwycały się nim użytkownicy platformy na całym świecie. W mediach społecznościowy pojawił się nawet challenge związany z produkcją. Co z tego, że każdy recenzent zjechał ją z góry na dół? Goła klata Michele Morrone wystarczyła, aby młode kobiety straciły dla filmu głowy. Teraz to samo dzieje się z kontynuacją, która chwilę temu pojawiła się we wspomnianym serwisie.



Recenzenci mają używanie. "365 dni: Ten dzień" okazało się bowiem tak samo złe (o ile nie gorsze) od pierwszej części serii. W agregatorze Rotten Tomatoes obie odsłony mają okrągłe 0 (słownie: zero) procent pozytywnych opinii. To było do przewidzenia. Dlaczego więc kontynuacja adaptacji erotyka Blanki Lipińskiej cieszy się taką popularnością na Netfliksie? W momencie pisania tego tekstu znajduje się znajduje się na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych filmów w naszym kraju. W dodatku zapewne zostanie tam na dłużej. Bo to nie jest zwykła produkcja. To fenomen, zjawisko.