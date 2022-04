Polska scena hip-hopowa jest dość hermetyczna i bywa toksyczna, ale reakcje na coming out 16-letniego rapera napawają optymizmem. Internauci podziwiają go za odwagę, a także doceniają szczere emocje płynące z piosenki. Mój ulubiony komentarz, który równocześnie pasuje do rapowej estetyki to ten: "C*UJ W TO, JAKI SIĘ URODZIŁEŚ, WAŻNE JAKI JESTEŚ" - lepiej tego ująć się nie da.



* Zdjęcie główne: screen z GUGU / YouTube