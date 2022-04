Harlan Coben zawitał z adaptacją swojej powieści już po raz drugi do Polski i po raz szósty na platformę Netflix. "Zachowaj spokój" będzie rywalizować o uznanie widzów z takimi produkcjami jak "Zostań przy mnie", "Bez przebaczenia" czy "The Stranger" i ma w tym pojedynku niemałe szanse. Od poprzedniego polskiego serialu kryminalnego na bazie Cobena (czyli "W głębi lasu") jest zauważalnie lepszy.



W ciągu ostatnich lat Netflix zrobił już pięć serialowych ekranizacji prozy Harlana Cobena. Po jednej we Francji i Hiszpanii, dwie w Wielkiej Brytanii i jedną w Polsce. "Zachowaj spokój" sprawia więc, że Polacy doganiają Brytyjczyków pod względem produkowanych adaptacji. Trudno odebrać to inaczej niż jako gest zaufania platformy wobec rodzimych twórców i świadectwo olbrzymiego sukcesu "W głębi lasu". Produkcja z 2020 roku miała swoje wady i nie przełożyła oryginalnej powieści idealnie na język kina, ale cieszyła się dużą popularnością na całym świecie. Była też doceniana przez zachodnich krytyków, którzy znali ją pod nazwą "The Woods".