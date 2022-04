Tak brutalnie dawno nie było. "Wiking" jest krwawy, ale ciągle chce się więcej

Nienachalna, choć wyraźna symbolika atakuje nas ze sfery scenariuszowej i realizacyjnej. Seans staje się przez to wyjątkowo intensywnym doznaniem. Każda scena funkcjonuje na własnych warunkach, a Eggers, jakby w maniakalnym uniesieniu, mnoży afektywne bodźce. Z tego powodu tempo "Wikinga" może widza nieco zmęczyć. Jest to też jeden z tych filmów, które ogląda się o wiele lepiej, niż później analizuje. Reżyser kilka razy się potyka i nie dość, że zdarza mu się wypadać z narzuconego przez siebie rytmu narracji, to jeszcze nie wykorzystuje pełnego potencjału swojej opowieści. Dotrze to jednak do was dopiero gdy skończycie zbierać szczękę z podłogi sali kinowej.



"Wiking" zahipnotyzuje was w kinach od 22 kwietnia.