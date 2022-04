Piractwo do tej pory w Rosji było, podobnie jak w wielu innych krajach, nielegalne. Kreml jednak wpadł na sprytny pomysł obejścia sankcji. Stała się nim legalizacja piractwa. Inna sprawa, że głównym problemem z perspektywy Kremla nie jest brak dostępu do Netfliksa i Instagrama, ale zagranicznego oprogramowania (z Rosji np. wycofało się Adobe), co może sparaliżować wiele sektorów gospodarki.