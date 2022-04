Patogale MMA stają się polskim sportem narodowym. Organizują je nawet dzieciaki

Lord Kruszwil vs. Kamerzysta? Shut up and take my money - tak to w skrócie wygląda. Bo we freak fightach chodzi tylko o to, aby ich uczestnicy byli znani z patologicznych filmików. Zamiast dystansować się od osób, promujących niewłaściwe zachowania i upokarzających niepełnosprawnych, my ich nagradzamy. Bo organizacja patogal MMA z marginesu szybko przeszła do mainstreamu. Stała się wręcz naszym sportem narodowym.