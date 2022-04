Podchodźcie do tego filmu ostrożnie. Ten tajwański splatter przygniecie was swoim nihilizmem, co chwilę oblewając krwią. Podczas seansu zobaczycie, jak to zakażeni tajemniczym wirusem ludzie dają upust swoim pierwotnym instynktom. Torturują, zabijają, gwałcą. Sami musicie zdecydować czy chcecie obejrzeć horror, w którym mężczyzna po wyrwaniu kobiecie oka, postanawia spenetrować jej oczodół penisem. Jeśli tak, bawcie się dobrze. Jeśli nie, omijajcie "Smutek" szerokim łukiem.



Premiera: 20 maja.