Druga kwestia ma może nieco mniejsze, ale nadal bardzo istotne znaczenie. "Big Mouth" trafia do wielu zwykłych widzów, bo jak na seriale animowane dla dorosłych jest paradoksalnie dosyć grzeczny i łatwy do zrozumienia. Nie znajdziemy tak wielu skomplikowanych dowcipów wymagających głębszej wiedzy, ani faktycznie bardzo kontrowersyjnych wydarzeń. "Big Mouth" co najwyżej trochę obrzydza, ale prowokuje do oburzenia czy protestów. Początkowa idea serialu Netfliksa okazała się zdecydowanie bardziej "niegrzeczna" niż jego realizacja. I w tym leży jeden z kluczy do jego mainstreamowego sukcesu.



*Tekst oryginalnie opublikowany 19 kwietnia 2022 roku.