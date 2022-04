Choć bohater wielokrotnie powtarza, że jest "nie do zajebania", to tak naprawdę tylko poza. Gdy utwór kończy się, chwilę przed finałem Mamok pojawia się jeszcze na sekundę. Tańczy z maską w kształcie głowy byka. Twardoch przywołuje tu minotaura, a więc krwiożerczą bestię, która została zgładzona przez Tezeusza. Jeśli jednak na chwilę odrzucimy ateńską propagandę, to pozostaje zadać pytanie, kim był ów stwór, zanim został zamknięty w labiryncie. Czy poza niecodzienną fizjonomią coś go odróżniało? Czy był potworem, zanim trafił do okrutnie pomysłowego więzienia, czy stał się nim, próbując całe swoje życie odnaleźć wyjście, łudząc się, że w końcu je znajdzie?