Podwójny utwór Żyć aż do bólu / Czarne róże to pomysł redakcji serwisu Popkiller.pl. Kawałek został nagrany na rozdanie nagród Popkillery 2022. Rapują w nim ZBUKU, KaeN, Pih, Ede i Poszwixxx. Duża część utworu to jakby bezpośredni list wysłany do Bezczela już po jego śmierci: