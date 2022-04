Od kontynuacji "365 dni" nie powinniśmy wymagać żadnej logiki. Pierwsza część to był w końcu film o przystojnym Włochu, który porywa piękną Polkę, żeby go pokochała. O dziwo udaje mu się to. Laura Biel nigdy nie była najrozsądniejszą bohaterką. W "Tym dniu" sama zresztą swoje zachowanie nazywa "chorym". Jednakże zdrada męża zmusza ją do wyjazdu z przystojnym hiszpańskim ogrodnikiem. Wow, here we go again. Na pytanie, w jaki sposób Nacho może sobie pozwolić na wielki dom i drogi samochód, wystarczy jej odpowiedź, że jego ojciec jest zamożny. Ona nie drąży tematu. Wszystko jasne. W jej głowie nie zapala się żadna czerwona lampka. Widzowie z łatwością mogą jednak przewidzieć, co stanie się dalej.