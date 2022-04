Nie przeszkadza to jednak jakoś wybitnie fanom wokalistki. W komentarzach na YouTubie i Instagramie znajdziemy właściwie same zachwyty nad "idealnym bangerem na majówkę". Emotki ognia mnożą się tam w takim tempie, że można już mówić o pożarze podekscytowania fanów Young Leosi. Kilka osób nawet deklaruje chęć wypicia do taktów muzyki zimnego "Tigerka". Czyli w sumie efekt kryjący się za teledyskiem udało się spełnić. Wszyscy zainteresowani będą raczej zadowoleni.