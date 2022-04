Dwa polskie filmy zawojowały Netfliksa. Ogląda je cały świat

A w tym momencie najbardziej popularne nieanglojęzyczne filmy na Netfliksie to "Poskromienie złośnicy" i "Furioza". Ten pierwszy to produkcja oryginalna serwisu, która zbiera kiepskie oceny, ale widzowie lubią takie romansidła. Najwyraźniej lubią też filmy o kibolach, bo właśnie o tym (tak wiem, że fabuła głębsza) jest druga pozycja na liście. Trzecie miejsce listy zajął koreański film akcji "Yaksha: Decydująca misja", co też nie powinno dziwić, bo moda na produkcje z tego kraju trwa w najlepsze.