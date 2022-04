„Skazana” TVN-u to dobry serial z jedną wybitną rolą. Choćby dla tej aktorki warto włączyć telewizor

W klubie, należącym do jej partnera, znaleziono zwłoki młodej kobiety. Ta uprzednio chciała porozmawiać z Mazur właśnie o nowo poślubionym mężu, który niegdyś był jej facetem. Wszystkie tropy wskazują na to, że to Alicja zabiła ofiarę, mimo że ta twierdzi, iż jest całkowicie niewinna. Mazur trafia do więzienia i tam zacznie się prawdziwe piekło. A widzowie zobaczą coraz więcej odkrytych kart. Te jednoznacznie pokażą, że życie głównej bohaterki dalekie było od ideału, chociaż ona wcale nie zdawała sobie z tego sprawy.



Alicja wyląduje w celi z Pati, w którą wcieliła się Ola Adamska. To ona jest najjaśniejszym punktem serialu, chociaż początkowo może drażnić jej „patusiarska” mowa. Kiedy jednak osłuchamy się z jej sposobem mówienia, wziętym wprost z „osiedlowej gangsterki”, szybko docenimy kreację Adamskiej, która włożyła dużo serca w tę rolę. I która udowadnia, że jest doskonałą obserwatorką – zamaszyste ruchy, gest przylizywania włosów podkreślają jej agresywną postawę, charakterystyczną dla osób z półświatka. To kobieta z przeszłością i problemami, chcąca uchodzić za twardą babkę, taką nie do pokonania. W rzeczywistości jednak, poza cwaniactwem i bezkompromisowością, której nauczyły jej ulica i nałóg, kryje się w niej wrażliwa kobieta. Być może nikt nigdy nie poświęcił jej wystarczająco dużo czasu, nie wyjaśnił, jak pokochać siebie i jak szanować innych. A dla niej szacunek to bycie gitem.