Czy można oglądać piłkę na smartfonie? Sprawdzamy apkę Polsat Box Go

Oglądanie sportu przez internet ma mnóstwo zalet, a jedną z nich jest to, iż widza nic nie przykuwa do telewizora w dużym pokoju. Mecze w ramach Polsat Box Go można oglądać wszędzie tam, gdzie ma się dostęp do internetu - nie trzeba już gnać na złamanie karku z pracy do domu, byle tylko wyrobić się na transmisję.