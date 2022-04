"Raising Dion" nie dostanie 3. sezonu. Superbohaterski serial dołączył do długiej już listy anulowanych w ostatnim czasie produkcji. Wszystko wskazuje na to, że Netflix szuka w ten sposób oszczędności po niedawnym odpływie subskrybentów i spadku przychodów. Pytanie tylko dokąd go to zaprowadzi, bo na razie to chyba znalazł się w ślepej uliczce.