Amber Heard z dużą prawdopodobieństwem wygra ten proces, bo nie wyobrażam sobie, by Depp podważył wyrok brytyjskiego sądu. Jeśli to mu się nie uda, zarzuty o to, że był "żonobijcą" były więc słuszne, a to właśnie to doprowadziło do upadku jego kariery. Aktorska przyszłość jego żony też jest zagrożona, ale tutaj już wyrok wydali internauci. Zeznania Deppa bowiem przypomniały pewną śmierdzącą sprawę.