Tokkie wyznał to wszystko, bo jak sam mówi, chciałby, aby cały świat dowiedział się, co go spotkało, żeby mógł żyć w zgodzie z tym, kim naprawdę jest. Według Teraz Rock zarzuty zostały przedstawione muzykom z Die Antwoord. Zgodnie w wypowiedzią agenta zespołu, nic z wymienionych przez 20-latka rzeczy nie miało miejsca.