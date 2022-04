"Batman" podbił serca widzów na całym świecie. Pomimo początkowych obaw Robert Pattinson świetnie sobie poradził w roli Człowieka Nietoperza, ratującego Gotham przed szalejącym Riddlerem. Fani oszaleli. Tłumnie ruszyli do kin i dali Warnerowi zarobić grubo ponad 750 mln dol. Niedługo potem produkcja trafiła na HBO Max. I tam radzi sobie równie dobrze co na wielkim ekranie.



Nadeszło więc to, czego wszyscy się spodziewaliśmy. Podczas CinemaCon w Las Vegas prezes Warner Bros. Pictures Toby Emmerich powiedział, że powstanie sequel "Batmana". Reżyser Matt Reeves już wcześniej wspominał o trwających w tej sprawie rozmowach, ale dopiero teraz dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, że do tego dojdzie.