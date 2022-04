Margot Robbie weszła już do plastikowego świata jako Barbie. Podczas CinemaCon w Las Vegas Warner Bros. pokazało pierwsze zdjęcie z filmu o najsłynniejszej lalce świata. Wytwórnia ujawniła również datę premiery produkcji. Trafi ona na ekrany kin w lipcu przyszłego roku. To wtedy zobaczymy czy twórcom udało się we właściwy sposób przenieść na wielki ekran całą mitologię kultowej zabawki. Hype train ruszył już dawno temu i od tamtej pory tylko przyśpiesza.