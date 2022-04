Anna-Maria Sieklucka do Kuby Wojewódzkiego przyszła nieco odmieniona. Rzeczywiście, co zauważył prowadzący - który oczywiście niby się wzbrania, bo przecież nie wypada tak o cielesności, ale wiadomo że to silniejsze od niego, więc sypie żartami o seksie z rękawa i słuchawki - była swobodniejsza niż dwa lata temu. Bardziej pewna siebie, nieco spokojniejsza, choć wciąż słuchając jej i obserwując jej zachowanie, wydaje się, że co i rusz robi uniki, jakby zabezpieczała się, żeby nie dostać żadnego ciosu. Mniej dyplomatycznie: była po prostu dość spięta, co maskowała uśmiechem i nieco buńczucznym nastawieniem, że niby jej ta krytyka już nie rusza i wszystko jest cacy, bo to jest jej zawód. Krótko mówiąc: miałam wrażenie, że jest w tym programie trochę na siłę, bo ktoś jej doradził, że nie wypada odmówić i trzeba się pokazać. A także, że startuje z pozycji oblężonej twierdzy, mimo że nie chce tego za bardzo pokazać.



Sieklucka wspomniała jednak, że potrzebowała chwili po premierze "365 dni", żeby się zdystansować, co było związane z zamieszaniem wokół filmu oraz jego krytyką. Powiedziała jeszcze jedną ciekawą rzecz, poprzetykaną pytaniami i komentarzami Wojewódzkiego, odnośnie tego, co było dla niej, jeśli chodzi o nieprzychylny odbiór publiki, najtrudniejsze: