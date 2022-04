Poświęciłem się i przeczytałem "365 dni: Ten dzień". Głupszej książki o seksie nie znajdziecie

Nabijanie się z następnej głupawej scenki prowadzącej do setnego z kolei opisu seksu niesie sporo satysfakcji. Miałem początkowo zamiar doczytać tyle, ile dam radę i odrzucić powieść Lipińskiej w cholerę. "Kto ma dzisiaj tyle wolnego czasu, by marnować go na tragicznie słabe książki? - myślałem, ale teraz nie jestem już taki pewien. Może jeszcze kilka razy zerknę na przygody szalonego Massima i zmiennej Laury w tym ich magicznym domku uciech i ciągłych kłótni, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka. Chociaż pewnie nie, pewnie oszukuję was i samego siebie. Natomiast prawie jestem w stanie w to uwierzyć. A to już jakiś sukces Blanki Lipińskiej.