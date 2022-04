"365 dni: Ten dzień" rozniesie Netfliksa. Powód? Teraz tylko taki seks się sprzedaje

W ten sposób kino erotyczne zostało sprowadzone do porno dla znudzonych życiem gospodyń domowych i źle pojmujących wyzwolenie nastolatek. Co z tego, że to tandeta, skoro wpływa na psychikę spragnionych seksualnych uniesień widzek? W końcu znalazło się coś dla nich. Produkcje w stylu "Ostrożnie, pożądanie" czy "Love" to za dużo. Ich erotyka jest niebezpiecznie blisko transkrypcji aktów seksualnych hardcore'owej pornografii. To samo mogą sobie znaleźć w internecie. One potrzebują softcore'u, który dawno już wypadł z łask filmowych wytwórni. A przecież wiele dekad wcześniej Hollywood co chwilę się w nim rozsmakowywało.