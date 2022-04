Amazon chce przekupić fanów kasą, ale tylko cud uratuje serialowego "Władcę Pierścieni"

W ostatnich dniach po Hollywood krążą kolejne doniesienia o budżetach tegorocznych serialowych hitów. Netflix wydał 30 mln za odcinek "Stranger Things 4", HBO sprawnie ograniczyło koszt "Rodu Smoka" do poniżej 20 mln za epizod, zaś wszystkich wyprzedził "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Amazon okazał się absolutnym rekordzistą w wydawaniu pieniędzy. Według portalu Variety budżet 1. sezonu wynosi 465 mln dolarów (co daje 58 mln na każdy odcinek), choć po sieci krążą też doniesienia o nieco mniejszym wydatku. Mowa również o 45 mln za sześć pierwszych epizodów i po 50 mln za dwa ostatnie.



W ostatecznym rozrachunku nie ma to wielkiego znaczenia, bo tak czy inaczej "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" będzie niezwykle drogi. Jeszcze w zeszłym roku The Hollywood Reporter podawał, że wysokie koszty kręcenia w Nowej Zelandii stały za decyzją o przeniesieniu produkcji do Wielkiej Brytanii od 2. sezonu naprzód. Nie sądzę jednak, by miało dojść do jakiegoś wielkiego ograniczenia budżetu. Oczekiwanie odbiorców jest raczej takie, że seriale powinny wydawać z każdym rokiem coraz więcej. A gwiazdy też lubią zarabiać więcej, jeżeli seria osiąga sukces.