"Venom 3" powstaje. Sony, zlituj się, albo zrób w końcu dobry film

To oznaczałoby, że "Venom 3" będzie dalej ciągnąć wątki z poprzednich części. Pod koniec "Venom 2" Carnage" czerwony symbiot i jego nosiciel giną z ręki Eddiego Brocka i Venoma. Wcześniej zainfekowany zostaje policjant Pat Mulligan (w tej roli Stephen Graham). Czytelnicy komiksów wiedzą zaś, że to oznacza debiut na dużym ekranie Toxina (działającego w imię dobra potomka Venoma i Carnage'a). Nie należy też wcale wykluczać powrotu Cletusa Kasady'ego, bo Carnage wielokrotnie wracał do życia po otrzymaniu obrażeń, które zabiłyby każdego innego złoczyńcę.



"Venom 3" nie ma jeszcze daty premiery. W trakcie CinemaCon Sony Pictures zapowiedziało też sequel "Pogromcy duchów: Dziedzictwo" i ujawniło tytuł "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", czyli 3. części animowanej serii o Milesie Moralesie.