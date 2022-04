Pamiętacie jeszcze Mike'a Myersa, który swego czasu wygłupiał się jako Austin Powers? Nieco zapomniany dziś aktor postanowił przypomnieć się widzom nowym serialem Netfliksa. Jest twórcą "Pentaweratu" i wystąpił w nim przed kamerą. W wielkim powrocie na salony pomaga mu tu znany z "Kac Vegas" Ken Jeong. Jeśli te nazwiska nie zachęcają was do seansu, z pewnością zrobi to fabuła. Będziemy mieli bowiem do czynienia z opowieścią o kanadyjskim dziennikarzu mającym odkryć prawdę o tytułowym tajnym stowarzyszeniu.



Premiera na Netflix: 5 maja.