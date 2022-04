Czujecie pustkę po "Skradzionym sercu"? Te telenowele obejrzycie na Netfliksie

Latynoamerykańskie telenowele od amerykańskich oper mydlanych różni nie tylko kraj pochodzenia, ale przede wszystkim fakt, że telenowele zmierzają do rozwiązania intrygi. W przeciwieństwie do nich opery mydlane mogą trwać w nieskończoność, nawet jeśli ich fabuły od jakichś 100 odcinków nie mają sensu. Widać to na przykładzie "Dynastii". Nie sposób bowiem zapomnieć pomysłu twórców, którzy musieli w jakiś sposób wytłumaczyć zmianę aktorki w roli Fallon. Operacja plastyczna? To byłoby za proste. Postawiono więc na porwanie przez... kosmitów. Nie spodziewajcie się takiej inwencji w nowej, dostępnej na Netfliksie wersji serialu. Miejcie za to na uwadze, że nawet jeśli saga rodu Carringtonów jest tu podszyta większą dozą prawdopodobieństwa, to niepozwalających oderwać się od ekranu intryg i manipulacji nie brakuje.



Serial dostępny na Netfliksie.