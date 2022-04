Wymienione wyżej polskie komedie romantyczne to najgorsze z najgorszych. Dzięki nim wiemy, że gatunek słusznie w naszym kraju uchodzi za synonim kiczu i tandety. Może to jednak wprawiać w zdumienie, bo przecież rodzimi twórcy nieraz pokazali też, że potrafią do romcomów we właściwy sposób. Chociaż serie "Listy do M." i "Planeta singli" podążają za schematyczną fabułą, to z tych klisz potrafią wycisnąć coś więcej niż sam cringe. Czemu więc takich filmów jest mało, a my co chwilę częstowani jesteśmy kolejnymi "Poskromieniami złośnicy" i "Swingersami"? Oto wielka tajemnica rodzimej kinematografii.