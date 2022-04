Johnny Depp zmienił się dla tego filmu niemalże nie do poznania. Z nieodłączną fifką wciela się tu w Raoula Duke'a, którego narkotyczna wyprawa do stolicy hazardu na stałe zapisała się w historii kina. "Las Vegas Parano" było dla aktora momentem przełomowym. Po raz pierwszy miał okazję zagrać w adaptacji prozy swojego przyjaciela, idola, mentora - Huntera S. Thompsona. Druga okazja ku temu nadarzyła się wiele lat później, już po śmierci legendarnego dziennikarza, kiedy Depp pracował nad "Dziennikiem zakrapianym rumem". Na planie tego właśnie filmu poznał Amber Heard, przez co pewnie nie wspomina go najlepiej (podobnie zresztą jak krytycy i widzowie).



Film dostępny w Apple TV.