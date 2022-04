HBO Max straci oryginalne filmy na wyłączność? To przez "Batmana" i kryzys Netfliksa

Dawno nie było tak ciekawie na rynku VOD jak w ostatnich tygodniach. Netflix po raz pierwszy od ponad dekady stracił więcej subskrybentów, niż zyskał, a konkurujące z nim HBO Max w tym samym czasie dołożyło 3 mln klientów. Pozornie niewielki spadek w postaci 200 tys. osób okazał się brzemienny w skutkach dla platformy i kosztował ją kolejne 54 mld dol. na kapitalizacji rynkowej. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ta strata wzrasta zresztą aż do 200 mld dol., a to rzuca poważny cień na bezpieczeństwo i pierwszeństwo inwestowania w streaming.



Tymczasem od zeszłego poniedziałku na HBO Max dzieli i rządzi "Batman". Nowa produkcja, która świetne wyniki osiągała też w kinach, pierwszego dnia została obejrzana za pomocą Smart TV w 720 tys. gospodarstw domowych w USA. Jak podaje portal Deadline, w ciągu tygodnia ta liczba wzrosła do 4,1 mln. Lepszy wynik na HBO Max osiągnął do tej pory tylko "Mortal Kombat" z 4,3 mln gospodarstw domowych. A przecież tamten film jednocześnie debiutował w kinach i na VOD. "Batman" dał więc do myślenia szefom Warner Bros. Discovery.