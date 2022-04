Uwaga! Tekst zawiera pewne spoilery z treści serialu i książki "Zachowaj spokój".



Piątkowa premiera "Zachowaj spokój" na pierwszy rzut oka wygląda na jednoznaczny sukces. Produkcja zbiera dobre recenzje i została też całkiem nieźle przyjęta przez widzów. Nie można też mieć wątpliwości, co do jej oglądalności, bo z miejsca wskoczyła na 1. miejsce rankingu Netflix TOP 10. Okupowała je zresztą tak w sobotę, jak i w niedzielę. Adaptacje książek mają jednak to do siebie, że często wypadają zupełnie inaczej w oczach laików a inaczej, gdy oceniają je zagorzali fani.



Tak było choćby w przypadku "W głębi lasu", czyli poprzedniej polskiej ekranizacji Cobena. Wiele słabości tamtego serialu mogło umknąć komuś, kto nie czytał powieści. Jak jest z "Zachowaj spokój"? Odpowiedź na to pytanie należałoby określić jako "złożoną". Scenarzyści nowego serialu Netfliksa wprowadzili bowiem mnóstwo zmian względem oryginału, ale w znaczniej większości mowa o zmianach kosmetycznych. Dlatego porównanie obu wersji wypada dosyć dziwnie. Jest tak samo, ale jednocześnie zupełnie inaczej.