Harlan Coben znowu namieszał. Wyjaśniamy zakończenie "Zachowaj spokój"

Ostatnie minuty produkcji mimo to zostają utrzymane w dosyć niepokojącej atmosferze. Wszystko z powodu dwójki młodocianych bohaterów, którzy okazują się mieć coś na sumieniu. Widzowie dowiadują się wtedy, że to Jaśmina Nowak namówiła matkę do uwiedzenia swojego nauczyciela i nagrania tego na wideo. Nadal zresztą wysyła filmiki do jego żony w nadziei, że kobieta kiedyś pozna prawdę i Jaśminie uda się zniszczyć życie Lewickiego. Skłamał też Adam Barczyk, bo to on w rzeczywistości kradł recepty, a potem dla wygody zrzucił winę na Igora Halla.